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المتأهلون لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ صباحاً
المتأهلون لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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كُشف النقاب عن الفرق الـ4 المتأهلة لنصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الفرق المتأهلة

وتأهل كل من “ويست هام يونايتد الإنجليزي وألكمار الهولندي وفيورنتينا الإيطالي وبازل السويسري”.

موعد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وسيلعب ويست هام يونايتد ضد ألكمار ذهابًا يوم 11 مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي المسابقة، بينما يلعب فيورنتينا ضد بازل في نفس اليوم.

وتُقام مباراتا العودة يوم 18 مايو، حيث يحل ويست هام ضيفًا على ألكمار في هولندا، بينما يلعب بازل مع فيورنتينا في إيطاليا.

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