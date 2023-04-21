المتأهلون لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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كُشف النقاب عن الفرق الـ4 المتأهلة لنصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وتأهل كل من “ويست هام يونايتد الإنجليزي وألكمار الهولندي وفيورنتينا الإيطالي وبازل السويسري”.
وسيلعب ويست هام يونايتد ضد ألكمار ذهابًا يوم 11 مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي المسابقة، بينما يلعب فيورنتينا ضد بازل في نفس اليوم.
وتُقام مباراتا العودة يوم 18 مايو، حيث يحل ويست هام ضيفًا على ألكمار في هولندا، بينما يلعب بازل مع فيورنتينا في إيطاليا.