المجلس الصحي يحذر من مأكولات تسبب تهيج المعدة عند الإفطار

حذر المجلس الصحي السعودي، من تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة وحرقانها عند الإفطار في شهر رمضان.

وقال المجلس الصحي السعودي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “لتجنب حرقان المعدة عند الإفطار في رمضان، اتبع التالي تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة مثل القهوة، الشاي، الأطعمة الدسمة أو الحارة”.

الإصابة بجرثومة المعدة

وكان مستشفى الملك سلمان كشف عن أهم الطرق للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة والتي تتمثل في:

ـ غسل اليدين بعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد إعداد الطعام.

ـ الحرص على تعقيم المياه، وخصوصًا مياه الآبار.

ـ الحرص على غسل الخضراوات والفواكه جيدًا.

ـ تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.