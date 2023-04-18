المجلس الصحي يحذر من مأكولات تسبب تهيج المعدة عند الإفطار وظائف إدارية شاغرة في هيئة المهندسين لامبارد وأنشيلوتي يكشفان تشكيلة مباراة تشيلسي ضد الريال وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن تشكيل ديربي الهلال والنصر الحلي والمشغولات الذهبية هدايا جاذبة مع اقتراب عيد الفطر حركة شرائية كبيرة بأسواق رفحاء قبيل عيد الفطر إطلاق نار كثيف في محيط قيادة الجيش السوداني أمير الجوف يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد
حذر المجلس الصحي السعودي، من تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة وحرقانها عند الإفطار في شهر رمضان.
وقال المجلس الصحي السعودي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “لتجنب حرقان المعدة عند الإفطار في رمضان، اتبع التالي تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة مثل القهوة، الشاي، الأطعمة الدسمة أو الحارة”.
وكان مستشفى الملك سلمان كشف عن أهم الطرق للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة والتي تتمثل في:
ـ غسل اليدين بعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد إعداد الطعام.
ـ الحرص على تعقيم المياه، وخصوصًا مياه الآبار.
ـ الحرص على غسل الخضراوات والفواكه جيدًا.
ـ تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.