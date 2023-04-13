المدعي العام الأمريكي براغ يتلقى تهديداً ثانياً

تعرض المدعي الأمريكي العام ألفين براغ خلال الفترة الماضية، لوابل هجمات من الجمهوريين منذ توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقيامه بـ34 عملية احتيال مفترضة، وصلت حد التهديد بالقتل، تلقى الرجل الديمقراطي رسالة تهديد هي الثانية خلال أيام، تحتوي مسحوقاً أبيض.

صورة وتهديد ومسحوق

وحددت اختبارات إدارة شرطة نيويورك، أن الظرف الذي يحتوي على المسحوق قد تضمّن صورة لبراغ وترامب ورسالة تهديد، بحسب شبكة “إن بي سي نيوز”.

كما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول محتويات الرسالة أو المرسل في وقتها.إلا أنها لاحقًا عادت وذكرت أن المسحوق الموجود في غرفة البريد لم يكن خطيرا، حسبما قال متحدث باسم المدعي العام للمنطقة.

ترامب والمدعي العام

أتى ذلك بعد أن أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” وشرطة نيويورك أواخر مارس/آذار الماضي، تحقيقا بشأن رسالة تحتوي على ‏تهديد بالقتل ومسحوق أبيض مشبوه، تم إرسالهما بالبريد إلى المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام حينها: “ألفين: سأقتلك!”، فيما أشارت المصادر إلى أنها كانت تحتوي على كمية قليلة من المسحوق البيضاء، وفقا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية.

صورة نشرها ترامب

وأفاد مسؤولون أنه لم تحدث عمليات إجلاء أو إصابات، بسبب الطرد، فيما وصفه مصدر رفيع في إنفاذ القانون آنذاك بأنه عدة مئات من التهديدات، التي استهدفت براغ ومكتبه في الأسابيع الأخيرة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ينفي تماماً ارتكاب أي مخالفة بينما يواجه 34 تهمة جنائية رفعها ضده براغ، تتعلق بتزوير سجلات تجارية خاصة بمدفوعات مالية لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة “بلاي بوي” السابقة كارين ماكدوغال قبل انتخابات عام 2016 حتى يلتزما الصمت بشأن العلاقات خارج نطاق الزواج المزعومة معه.

اتهامات ترامب

ويقول ترامب إنه ضحية اضطهاد سياسي يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024، على حد تعبيره.

ورغم ذلك، لم يخفِ بتاتًا انتقاده الصارخ لبراغ، وشجب القضية باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وقد نشر منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به الشهر الماضي تضمن صورة له وهو يحمل مضرب بيسبول بجانب براغ، في إشارة إلى عمق الخلاف بين الرجلين.