المدعي العام لمانهاتن: ترامب حاول إخفاء نشاطه الإجرامي

أكد المدعي العام لمانهاتن، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول إخفاء نشاطه الإجرامي من خلال تلاعبات في السجلات التجارية.

تصريحات المدعي العام

وأضاف المدعي العام، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ترامب حاول تقويض نزاهة انتخابات 2016.

وقال: إن ترامب متهم بتزييف سجلات أعمال لإخفاء معلومات وأنشطة غير قانونية عن الناخبين.

إخلاء سبيل ترامب

وكان دونالد ترامب قد غادر مبنى محكمة مانهاتن، بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وخرج الرئيس الأمريكي السابق من قاعة المحكمة بعد نفي لائحة الاتهام.

وتحرك موكب ترامب إلى مطار لاغوارديا في نيويورك للعودة إلى فلوريدا.