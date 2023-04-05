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ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار

المدني يحذر: أمطار رعدية ورياح على معظم المناطق حتى الأحد

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
المدني يحذر: أمطار رعدية ورياح على معظم المناطق حتى الأحد
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل.

جريان سيول ورياح نشطة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة وبحرة وخليص والكامل والجموم، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والمجمعة والزلفي وثادق ورماح وشقراء وضرما والغاط والخرج وعفيف والدوادمي والقويعية والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية والدرعية وحريملاء، ومناطق المدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران وحائل والقصيم.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية تشمل الدمام والجبيل والقطيف والأحساء وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي وقرية العليا.

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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