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تم مضاعفة النقاط والتنسيق المستمر

المدني يكثف جهوده ليلة 27 رمضان لخدمة المعتمرين والمصلين بالحرم المكي

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
المدني يكثف جهوده ليلة 27 رمضان لخدمة المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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كثف الدفاع المدني جهوده وضاعف نقاطه في ليلة 27 من رمضان لخدمة المعتمرين والمصلين في الحرم المكي.

تسيير دوريات السلامة

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، بأن هناك مواءمة وتنسيقًا بين خطط الدفاع المدني وخطط التدخل السريع في المنطقة المركزية التي تشهد كثافة بشرية ومرورية وداخل الحرم أيضًا من خلال قوة الدفاع المدني لدعم الحرم.

من المعروف أن المديرية العامة للدفاع المدني، تكثف من تسيير دوريات السلامة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ لتعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات للطوارئ، إضافةً إلى انتشار فرق الإطفاء والإنقاذ وقوة الدعم وفرق ووحدات التدخل السريع في المواقع التي تشهد كثافة داخل الساحات والمناطق المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين.

المصاعد والسلالم الكهربائية

وحرصت المديرية العامة على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث؛ لرفع مستوى الوقاية وخدمة الزوار والمعتمرين، وتنفيذ الإجراءات وأعمال الكشف الوقائي.

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