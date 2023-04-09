المذيعة مها منصور تتعرض لموقف محرج على الهواء

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تعرضت مذيعة برنامج سوالف رمضان، الإعلامية مها منصور، لموقف محرج خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج، ودخلت في وصلة ضحك على الهواء بعد أن سقط حلقها من أذنها.
عادي يا مها يطيح الحلق على الهوا !!
موقف طريف بين ريم بساطي ومها منصور @ReemBusati@Mas_91_#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CpWASc9r7c
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 8, 2023
ودخلت المذيعة مها منصور، في وصلة ضحك وشعرت بالإحراج بعد سقوط حلقها قبل أن تحاول تدارك الموقف واستكمال الحلقة.
حيث حاولت استكمال الحلقة مرة أخرى وقالت: “أهلًا وسهلًا فيكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله مكملين معكم سوالفنا مع عمار محمد حياكم الله”، قبل أن تستمر في وصلة الضحك مرة أخرى.
من جانبها، علقت زميلتها ريم بساطي، وقالت: “ترا عادي يا مها إنه يطيح الحلق على الهواء”.