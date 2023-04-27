المرأة السعودية أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030

أكد مجلس شؤون الأسرة أن المرأة السعودية أصبحت أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030، وذلك نتاج الإصلاحات التي أحدثتها رحلة التحول.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن الرؤية أطلقت سياسات لإزالة العوائق أمام تنقل المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، مما حسن حياة المواطنين وأسرهم بشكل كبير.

تمكين المرأة

وأضافت عبر إنفوجراف صادر عنها أن نجاحات الرؤية في تمكين المرأة تجلى في:

ـ منح المرأة حق القيادة.

ـ منح المرأة حق الالتحاق بالقوات المسلحة.

ـ إلغاء حاجة المرأة للحصول على إذن ولي الأمر للعمل، والسفر إلى الخارج والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والزواج أو الانتقال إلى منزل جديد.

ـ تقديم الحماية القانونية ضد التمييز في الوظائف أو الحصول على الخدمات المالية وضد الفصل من العمل أثناء الحمل أو إجازة الأمومة وضد التحرش الجنسي.