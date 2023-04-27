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نتاج الإصلاحات التي أحدثتها رحلة التحول

المرأة السعودية أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
المرأة السعودية أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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أكد مجلس شؤون الأسرة أن المرأة السعودية أصبحت أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030، وذلك نتاج الإصلاحات التي أحدثتها رحلة التحول.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن الرؤية أطلقت سياسات لإزالة العوائق أمام تنقل المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، مما حسن حياة المواطنين وأسرهم بشكل كبير.

تمكين المرأة

وأضافت عبر إنفوجراف صادر عنها أن نجاحات الرؤية في تمكين المرأة تجلى في:

ـ منح المرأة حق القيادة.

ـ منح المرأة حق الالتحاق بالقوات المسلحة.

ـ إلغاء حاجة المرأة للحصول على إذن ولي الأمر للعمل، والسفر إلى الخارج والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والزواج أو الانتقال إلى منزل جديد.

ـ تقديم الحماية القانونية ضد التمييز في الوظائف أو الحصول على الخدمات المالية وضد الفصل من العمل أثناء الحمل أو إجازة الأمومة وضد التحرش الجنسي.

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