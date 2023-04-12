أمطار غزيرة وأتربة مثارة على حريملاء بيولي وسباليتي يكشفان أوراق ميلان ونابولي في قمة دوري الأبطال المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي أئمة صلاة التهجد في المسجد النبوي ليلة 22 رمضان OMODA / JAECOO تعلن عن أنشطة ترويج الاستثمار في الأسواق السعودية أمطار متوسطة ورياح شديدة على جازان غدًا الدراسة عن بعد غدًا في جامعة حفر الباطن بعض أعضاء 6 متوفين دماغيًا تنقذ 13 مواطنًا الأمن العام يدعو إلى الالتزام باتجاهات حركة السير
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد نشر محتوى مخالف يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة “تيك توك”.
وأضافت الهيئة أن العقوبة ضد هي نشر اعتذار وإغلاق الحساب لمدة 6 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت أنها رصدت خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة (15%).
وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.
وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.