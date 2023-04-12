المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد نشر محتوى مخالف يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة “تيك توك”.

وأضافت الهيئة أن العقوبة ضد هي نشر اعتذار وإغلاق الحساب لمدة 6 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

رصد آلاف المخالفات

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت أنها رصدت خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة (15%).

وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

1700 طلب استدعاء

وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.