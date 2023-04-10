المراعي تحقق 636 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

أعلنت شركة المراعي، عن تحقيق صافي ربح بلغ 636 مليون ريال في الربع الأول من 2023 بارتفاع 50.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2022.

تفاصيل النتائج المالية

وأوضحت الشركة تفاصيل الأرباح والنتائج المالية، في بيان عبر “تداول”، على النحو التالي: