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المراعي تحقق 636 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
المراعي تحقق 636 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي، عن تحقيق صافي ربح بلغ 636 مليون ريال في الربع الأول من 2023 بارتفاع 50.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2022.

تفاصيل النتائج المالية

وأوضحت الشركة تفاصيل الأرباح والنتائج المالية، في بيان عبر “تداول”، على النحو التالي:

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 5,066,564 4,503,457 12.5 4,839,233 4.7
إجمالي الربح (الخسارة) 1,617,851 1,331,916 21.47 1,333,986 21.28
الربح (الخسارة) التشغيلي 802,543 547,106 46.69 504,023 59.23
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 635,956 422,533 50.51 355,823 78.73
إجمالي الدخل الشامل 516,160 322,877 59.86 403,052 28.06
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
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