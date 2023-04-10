المراعي تحقق 636 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

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أعلنت شركة المراعي، عن تحقيق صافي ربح بلغ 636 مليون ريال في الربع الأول من 2023 بارتفاع 50.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2022.
وأوضحت الشركة تفاصيل الأرباح والنتائج المالية، في بيان عبر “تداول”، على النحو التالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|5,066,564
|4,503,457
|12.5
|4,839,233
|4.7
|إجمالي الربح (الخسارة)
|1,617,851
|1,331,916
|21.47
|1,333,986
|21.28
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|802,543
|547,106
|46.69
|504,023
|59.23
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|635,956
|422,533
|50.51
|355,823
|78.73
|إجمالي الدخل الشامل
|516,160
|322,877
|59.86
|403,052
|28.06
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي