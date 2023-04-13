فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية عودة الطيران بين السعودية وسوريا خطوة تعزز التواصل وتعالج صعوبات مواطني البلدين دعوة السعودية لوزير خارجية سوريا لزيارتها يدعم الوصول لحل سياسي ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” موعد أذان المغرب الخميس 22 رمضان بجميع المناطق المراعي تعلن توزيع مليار ريال أرباحاً للمساهمين تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود أزمة داخل جيش السودان وكلمة السر مطار مروي
أعلنت شركة المراعي نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت أول أمس الثلاثاء، عبر وسائل التقنية الحديثة، بنسبة حضور بلغت 86.101 في المائة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مليار ريال على المساهمين عن 2022، وذلك بنسبة 10 في المائة من رأس المال وبواقع ريال واحد لكل سهم.
كما وافقت على شراء الشركة لحد أقصى عشرة ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة.