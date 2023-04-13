المراعي تعلن توزيع مليار ريال أرباحاً للمساهمين

أعلنت شركة المراعي نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت أول أمس الثلاثاء، عبر وسائل التقنية الحديثة، بنسبة حضور بلغت 86.101 في المائة.

توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مليار ريال على المساهمين عن 2022، وذلك بنسبة 10 في المائة من رأس المال وبواقع ريال واحد لكل سهم.

كما وافقت على شراء الشركة لحد أقصى عشرة ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة.