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بواقع ريال للسهم وذلك عن عام 2022

المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، بواقع ريال للسهم، وذلك عن عام 2022.

توزيع أرباح نقدية

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن موافقة الجمعية العامة جاءت في اجتماعها أمس الثلاثاء متضمنة أن يتم البدء في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين اعتباراً من 17 إبريل.

وأبانت الشركة، في بيان على “تداول”، أن الجمعية وافقت على شراء الشركة لحد أقصى 10 ملايين سهم، وتخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12شهراً.

الجمعية العمومية

وأضافت أن الموافقة شملت احتفاظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العمومية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وأشارت الشركة إلى أن الجمعية العمومية وافقت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.8 مليون ريال، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو، وذلك عن العام المالي 2022.

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