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تقليد توارثته الأجيال بالمنطقة منذ عشرات السنين

المرسة مع السمك المالح سيدة السفرة الجازانية في العيد

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
المرسة مع السمك المالح سيدة السفرة الجازانية في العيد
المواطن - واس

تزخر منطقة جازان بالكثير من العادات والتقاليد الشعبية القديمة في العديد من المناسبات الاجتماعية والدينية، التي تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، حيث اشتهرت المنطقة وبعض المحافظات الجنوبية في الأعياد بعدد من الأطباق التي تقدم يوم العيد، والتي تحرص أغلب الأسر على تناولها.

وتعد ” المرسة ” من أشهر أكلات منطقة جازان، في عيد الفطر المبارك، والتي لا تغيب عن وجبة الإفطار الجماعي بعد صلاة العيد مباشرة ويقدم معها السمك المالح.

مكونات المرسة

وتتكون المرسة من الدقيق والموز والعسل والسمن مهروسة مع بعضهم وأحيانا يهرس الدقيق مع الموز ويضاف عليه العسل والسمن البلدي، ويتم تناولها أولاً ويليها تناول الأكل المالح، ولايزال السلوك الغذائي في تناول المرسة حتى الوقت الحاضر.

السمك المالح

ويحرص أهالي المنطقة على تناول السمك مع وجبة المرسة خاصة السمك المالح،‬ الذي يعد بطريقة خاصة حيث يوضع السمك على أنواع من الخسف ، وتضاف عليه كميات كبيرة من الملح ويتم تغطيته بأنواع من الخسف حتى يجف تماما ، مما يجعله مهيأً للبقاء فترات طويلة ، حيث يضفي ذلك نوعا من النكهة على السمك في تقليد توارثته الأجيال بالمنطقة منذ عشرات السنين.

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