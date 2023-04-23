المرسة مع السمك المالح سيدة السفرة الجازانية في العيد الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإصابة فرنسي وتعطيل الإجلاء الدوام الصيفي يبدأ الأربعاء القادم في المدارس العثور على براميل من الذهب في مزرعة زعيم داعش السابق عروض حية وألعاب للأطفال والعوائل في جدة آرت بروميناد العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق
تزخر منطقة جازان بالكثير من العادات والتقاليد الشعبية القديمة في العديد من المناسبات الاجتماعية والدينية، التي تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، حيث اشتهرت المنطقة وبعض المحافظات الجنوبية في الأعياد بعدد من الأطباق التي تقدم يوم العيد، والتي تحرص أغلب الأسر على تناولها.
وتعد ” المرسة ” من أشهر أكلات منطقة جازان، في عيد الفطر المبارك، والتي لا تغيب عن وجبة الإفطار الجماعي بعد صلاة العيد مباشرة ويقدم معها السمك المالح.
وتتكون المرسة من الدقيق والموز والعسل والسمن مهروسة مع بعضهم وأحيانا يهرس الدقيق مع الموز ويضاف عليه العسل والسمن البلدي، ويتم تناولها أولاً ويليها تناول الأكل المالح، ولايزال السلوك الغذائي في تناول المرسة حتى الوقت الحاضر.
ويحرص أهالي المنطقة على تناول السمك مع وجبة المرسة خاصة السمك المالح، الذي يعد بطريقة خاصة حيث يوضع السمك على أنواع من الخسف ، وتضاف عليه كميات كبيرة من الملح ويتم تغطيته بأنواع من الخسف حتى يجف تماما ، مما يجعله مهيأً للبقاء فترات طويلة ، حيث يضفي ذلك نوعا من النكهة على السمك في تقليد توارثته الأجيال بالمنطقة منذ عشرات السنين.