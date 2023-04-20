المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يستعد لرصد هلال شوال

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أعلنت جامعة المجمعة، اليوم الخميس، استعداد المرصد الفلكي بها لرصد هلال شهر شوال لعام 1444هـ.
ونشرت الجامعة، صورًا توثق جانبًا من استعدادات المرصد الفلكي بها لرصد هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وتحري رؤية عيد الفطر.
ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.