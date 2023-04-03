المركزي السعودي يرخص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الاثنين، الترخيص لشركة رصيد لمدفوعات التقنية المالية وذلك لتقديم خدمات مدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 24 شركة، إضافة إلى حصول 6 شركات على موافقة أولية.

تمكين القطاع

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دعم شركات المدفوعات

ويسعى البنك المركزي لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية بشكل مستمر، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما أكد البنك المركزي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبله، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.