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التقديم متاح للسعوديين فقط

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشرف مراجعة داخلية.
  2. محلل دفاع أمن سيبراني.
  3. أخصائي أول استشارات.
  4. مدير قسم التثقيف الإلكتروني.
  5. مدير تنفيذ الشراكات.
  6. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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