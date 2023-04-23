فك احتجاز 3 أشخاص بوادي الرمة وتغريم قائد المركبة بايدن يشكر السعودية على مساعداتها الحاسمة لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين المرور السري يواصل رصد المخالفات المرورية في العيد إصابة دبلوماسي مصري في السودان ونداء عاجل للمصريين خارج الخرطوم حميدتي يظهر في الخرطوم لأول مرة منذ بداية الاشتباكات سيول الطائف تغرق حي الوسام وتجرف المركبات مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر أمطار على العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث جادة قباء تجذب زوار وأهالي المدينة المنورة في العيد الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول
يواصل رجال المرور السري عملهم في الليل والنهار على مدار الساعة لضبط ورصد المخالفات المرورية وتأكيد الالتزام بقواعد السلامة لحماية الأرواح والممتلكات.
📹 | جانب من جهود المرور السري بمحافظة الرس لرصد وضبط المخالفات المرورية . pic.twitter.com/mBISD2Bu3u
— الأمن العام (@security_gov) April 22, 2023
وبحسب سناب الداخلية فقد واصل المرور السري عمله في محافظة الرس لضبط المخالفات وبحسب مقطع فيديو نشره حساب الأمن العام فقد نجح رجال المرور في ضبط عدد من المخالفات أبرزها عدم المحافظة على لوحة المركبة وتظليل الزجاج الأمامي بشكل يعيق الرؤية وتشميع السيارة وغيرها من المخالفات.