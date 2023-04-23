المرور السري يواصل رصد المخالفات المرورية في العيد

يواصل رجال المرور السري عملهم في الليل والنهار على مدار الساعة لضبط ورصد المخالفات المرورية وتأكيد الالتزام بقواعد السلامة لحماية الأرواح والممتلكات.

📹 | جانب من جهود المرور السري بمحافظة الرس لرصد وضبط المخالفات المرورية . pic.twitter.com/mBISD2Bu3u — الأمن العام (@security_gov) April 22, 2023

وبحسب سناب الداخلية فقد واصل المرور السري عمله في محافظة الرس لضبط المخالفات وبحسب مقطع فيديو نشره حساب الأمن العام فقد نجح رجال المرور في ضبط عدد من المخالفات أبرزها عدم المحافظة على لوحة المركبة وتظليل الزجاج الأمامي بشكل يعيق الرؤية وتشميع السيارة وغيرها من المخالفات.