المرور: تحققوا من أحوال الطقس قبل السفر

مع نهاية دوام اليوم الخميس، تبدأ إجازة عيد الفطر للطلبة وموظفي القطاع العام والتي تمتد لـ 12 يومًا وينتظرها الكثير بفارغ الصبر من أجل السفر وقضاء إجازة مميزة.

نصائح عند السفر

وعلى إثره قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات في حال السفر للتمتع بإجازة أكثر متعة وراحة.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إن هناك 5 أمور يجب القيام بها قبل السفر وهي:

التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وفحصه، وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

أخذ قسط كافِ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناء السفر.

استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

إجازة القطاع الخاص

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، حيث أوضحت، أن الإجازة تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ / الموافق 20 أبريل 2023م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.