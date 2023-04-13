المرور: تحققوا من أحوال الطقس قبل السفر

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مع نهاية دوام اليوم الخميس، تبدأ إجازة عيد الفطر للطلبة وموظفي القطاع العام والتي تمتد لـ 12 يومًا وينتظرها الكثير بفارغ الصبر من أجل السفر وقضاء إجازة مميزة.
وعلى إثره قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات في حال السفر للتمتع بإجازة أكثر متعة وراحة.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إن هناك 5 أمور يجب القيام بها قبل السفر وهي:
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، حيث أوضحت، أن الإجازة تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ / الموافق 20 أبريل 2023م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.