المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة، وذلك عبر منصة أبشر.
وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “المزاد يستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار المرور.
3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.