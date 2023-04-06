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اللاعب الفرنسي تم تداول اسمه مؤخرًا بالانتقال للاتحاد في صيف 2023

المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ صباحاً
المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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ألمح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل إلى أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد مهدد بالرحيل عن العميد، في حال فكّر أصفر جدة في ضم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وغرد المريسل قائلًا أثناء متابعته لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: “كابتن عبدالرزاق حمدالله، حسب علمي أنك من مشجعي ريال مدريد، ولهذا أحببت أهنئك بفوز الريال على برشلونة، سجل فيها بنزيما هاتريك، الحكومة يحب طرد الكثير ولهذا طرد برشلونة من كأس ملك إسبانيا وسيطرد غيره شر طردة، مبروك”.

وتوقع الكثير من متابعيه عبر موقع “تويتر” أن المريسل يُلمح إلى أن الاتحاد قد يستغني عن لاعبه المغربي كلاعب أجنبي محترف مقابل ضم بنزيما.

بنزيما الأقرب للعميد

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي أن نادي الاتحاد أقرب بنسبة 90% من ضم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد.

وتحدث الجداوي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا لضم اللاعب الفرنسي وهو سيكون اتحاديًّا بنسبة 90%”.

وواصل الجداوي قائلًا: “أنمار الحائلي رئيس النادي قدم مهر بقاؤه في رئاسة النادي لفترة قادمة بسبب ما يصنعه حاليًّا”.

 

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