المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما

ألمح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل إلى أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد مهدد بالرحيل عن العميد، في حال فكّر أصفر جدة في ضم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

كابتن عبدالرزاق حمدلله

حسب علمي انك من مشجعي #ريال_مدريد و لهذا احببت أهنئك بفوزه على #برشلونة و التي سجل فيها #بنزيما هاتريك

الحكومة يحب يطرد الكثيرين و لهذا طرد برشلونة من #كأس_ملك_اسبانيا و سيطرد غيرهم شر طرده

مبروك @Hamedallah_9

. https://t.co/VffpWfvYqb — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 5, 2023

وغرد المريسل قائلًا أثناء متابعته لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: “كابتن عبدالرزاق حمدالله، حسب علمي أنك من مشجعي ريال مدريد، ولهذا أحببت أهنئك بفوز الريال على برشلونة، سجل فيها بنزيما هاتريك، الحكومة يحب طرد الكثير ولهذا طرد برشلونة من كأس ملك إسبانيا وسيطرد غيره شر طردة، مبروك”.

وتوقع الكثير من متابعيه عبر موقع “تويتر” أن المريسل يُلمح إلى أن الاتحاد قد يستغني عن لاعبه المغربي كلاعب أجنبي محترف مقابل ضم بنزيما.

بنزيما الأقرب للعميد

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي أن نادي الاتحاد أقرب بنسبة 90% من ضم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد.

وتحدث الجداوي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا لضم اللاعب الفرنسي وهو سيكون اتحاديًّا بنسبة 90%”.

وواصل الجداوي قائلًا: “أنمار الحائلي رئيس النادي قدم مهر بقاؤه في رئاسة النادي لفترة قادمة بسبب ما يصنعه حاليًّا”.