Icon

مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار Icon ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته Icon توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع Icon ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون   Icon أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق غدًا Icon أم أحمد بعد تسلمها مسكن جود: كل شيء تغير للأفضل Icon افتتاح مسجد عادل التويجري بتكلفة 2.8 مليون ريال Icon ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في محمية الملك سلمان Icon سبب أذان المغرب قبل غروب الشمس Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تُعرف إعلاميًا باسم كام-اكس

المستشار الألماني يواجه فضيحة مالية محتملة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
المستشار الألماني يواجه فضيحة مالية محتملة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النواب المحافظون الألمان، اليوم الثلاثاء، أنهم سيطلبون تشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب، البوندستاغ، لتقوم بتوضيح إذا ما كان هناك تأثير محتمل لـ المستشار الألماني أولاف شولتز في فضيحة التهرب الضريبي المعروفة بـ كام-اكس.

قضية كام-اكس

وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 46 مليون دولار من بنك M.M.Warburg الخاص، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرغ.

واضطر المستشار  الألماني الحالي شولتز الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه في قرار عدم محاسبة البنك.

المستشار الألماني يواجه فضيحة مالية محتملة

في نهاية المطاف اضطر البنك لسداد عشرات ملايين الدولارات بضغط من الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون اكثر من 25% من الأصوات في البوندستاغ، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها.

وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمر يتعلق بتوضيح الأمور التي لم يتم حلها بعد والمتعلقة بقضية شولتس-وربرغ في إطار اجراء منظم.

وتحقق لجنة إقليمية أخرى في القضية نفسها، ويسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتز قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.

توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص

برزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات في ما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية دفعة واحدة، ومنذ ذلك الحين تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية
حصاد اليوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية...

حصاد اليوم
الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا

السعودية اليوم
شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة
السعودية اليوم

شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة
تقارير

صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة...

تقارير
أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية
العالم

أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق...

العالم
احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل
العالم

احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل

العالم
60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء المسجد النبوي
السعودية اليوم

60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء...

السعودية اليوم