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إصدار أكثر من 3500 تصريح اعتكاف

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليون مصلٍ في النصف الأول من رمضان

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ صباحاً
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليون مصلٍ في النصف الأول من رمضان
المواطن- فريق التحرير

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عرضت قناة العربية، أبرز الأرقام المتعلقة بشهر رمضان، في المسجد النبوي، وأكدت أنه استقبل أكثر من 15 مليون مصلٍ ومصلية، خلال النصف الأول من شهر شعبان حتى الآن.

إصدار تصاريح الاعتكاف

وأوضحت قناة العربية، أن الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أصدرت أكثر من 3500 تصريح لمصلٍ ومصلية، من أجل اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، في مواقع عدة من ضمنها السطح الغربي.

كما خصصت الوكالة، 15 مُصلى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة خاصة بها شاشات لترجمة الخطب والدروس الدينية.

أكثر من 15 مليون مصلٍ

كما أكدت شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أن الوكالة استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونًا و 700 ألف مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مساء أمس السبت، إن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام حتى اليوم بلغ 163 مليون مصلٍ ومصلية.

خطة التشغيل

وحرصت الوكالة على تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته، إلى جانب تسهيل جميع الخدمات من خلال الخطة التشغيلية التي أعدتها لتهيأت المسجد النبوي لينعم الزوار والمصلين بالراحة.

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