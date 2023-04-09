المسجد النبوي يفتح المظلات تأهبًا لهطول الأمطار

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عرضت قناة العربية، من قليل، فيديو لحظة فتح المسجد النبوي للمظلات بنظام آلي من أجل حماية المصلين من الأمطار.
تأهباً للحالة المطرية.. #المسجد_النبوي يفتح المظلات بنظام آلي لحماية الزوار والمصلين من الأمطار#العربية_في_رمضان
عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/t4zNJHY4yl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 9, 2023
وظهر خلال الفيديو، جميع مناطق وجنبات المسجد النبوي وبه المظلات مفتوحة بالنظام الآلي، ضمن التأهب والاستعداد للحالة المطرية، وما تشهده مناطق متفرقة من المدينة المنورة من هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة.
والمظلات تغطي مساحة كبيرة من ساحات المسجد النبوي الشريف، مشكلة منظرًا هندسيًا أخاذًا، تمتزج فيه روعة وإبداع التصميم بعظمة المكان الذي يفد إليه المسلمون من الدول والأقطار كافة، للصلاة فيه، وأداء العبادات في أجواء من الطمأنينة والراحة والأمان، مع جلوس أعداد كبيرة من الزائرين على الفرش الممتدة في ساحات المسجد، وهم ينعمون بالظلال الوارفة أسفل المظلات، قبل دخول وقت الصلاة.
واستقبل المسجد النبوي، أكثر من 15 مليون مصلٍ ومصلية، خلال النصف الأول من شهر شعبان حتى الآن، وأصدرت الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 3500 تصريح لمصلٍ ومصلية، من أجل اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، في مواقع عدة من ضمنها السطح الغربي، إلى جانب تخصيص 15 مُصلى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.