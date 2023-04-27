المسحل: تشريف ولي العهد للنهائي مصدر فخر لكل الرياضيين

أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل سعادته بتشريف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

المسحل سعيد بحضور ولي العهد

وكتب المسحل عبر حسابه على “تويتر”: “رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف ولي العهد – حفظهما الله – لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مصدر فخر لكل الرياضيين، دعم لا محدود يقود رياضتنا نحو المجد دائمًا”.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، ولي العهد لحضور المباراة النهائية؛ وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.