المسحل يحضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد أمريكا الجنوبية

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حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي “فيفا”، ياسر المسحل، اجتماع الجمعية العمومية الـ76 لاتحاد أمريكا الجنوبية.
ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتواجد المسحل في اجتماع الجمعية العمومية التي أُقيمت في باراغواي.
كما تواجد في الاجتماع كل من؛ الأمين العام للاتحاد السعودي، إبراهيم القاسم، والأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية، ماجد آل صاحب، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها الاتحاد السعودي للمشاركة.
وحضر فعاليات الجمعية العمومية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو والذي ألقى كلمة رحب من خلالها برئيس الاتحاد السعودي والوفد المرافق له.
كما رحب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينغيز ويلسون سميث بالوفد السعودي لحضوره كونغرس الكونمبول.