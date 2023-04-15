المشاهير أكثر تأثيرًا من الأطباء على المواطنين

أكد طبيب الأسنان محمد الصفي، أن الدراسات أثبتت تأثر المواطنين بالمشاهير أكثر من تأثرهم بالأطباء، لذلك تتجه الشركات لاستخدام المشاهير في الترويج لمنتجاتهم.

د.محمد الصفي: الدراسات أثبتت أن الناس تتأثر بالمشاهير أكثر من التأثر بالأطباء، المعلومات الخاطئة تنتشر أكثر من المعلومات الصحيحة#محمد_الصفي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/NoYzQq8NdT — الليوان (@almodifershow) April 14, 2023

وأوضح الصفي، خلال حواره لبرنامج “الليوان” مع الإعلامي محمد المديفر على قناة “روتانا الخليجية”، أن تقريرًا نشر بإحدى المجلات العلمية في نيويورك عام 2012، ذكر فيه أن المواطنين يحصلون على المعلومات الخاطئة أكثر من المعلومات الصحيحة.

غياب المتخصصين

وأرجع الصفي ذلك إلى غياب المتخصصين في القطاع الطبي في مجال التوعية وانخراطهم في السوشيال ميديا، منوهًا إلى ضرورة أن يحصل المواطن على المعلومة من شخص موثوق إلى جانب البحث والتقصي للتأكد منها بدلًا من أن يصبح متلقيًا فقط.