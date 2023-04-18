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نموذج وطني في العفو عند المقدرة

المشحن يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابل

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
المشحن يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابل
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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قدم المواطن محمد بن مشحن الشمري أروع الأمثلة في العفو والتسامح بتنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.

المشحن يتنازل لقاتل ابنه

وقدم الشمري تنازله في محكمة حفر الباطن الأمر الذي لقي تفاعلًا كبيرًا من الأهالي وإشادة بما قام به من عفو دون أي وجه وبلا مقابل مالي ابتغاء وجه الله.

وأوضح حمود المشحن أنه تم التنازل بعلم الإخوان والأبناء وبإرادة من أخيه محمد دون أي وساطة أو وجاهة ابتغاء مرضاة رب العالمين، وبعيدًا عن جميع المغريات، ونسأل الله القبول بهذه الأيام الفضيلة.

تفاقم مزادات الدم

وقال متعب العواد: عانى مجتمعنا من تفاقم مزادات الدم وارتفاع تكاليف جمع المال، مضيفًا أن محمد مشحن المسعودي الأسلمي الشمري نموذج وطني في العفو عند المقدرة بعدما تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله دون أي دية مليونية ليضرب أروع مثال في شهر الإحسان، محمد المشحن⁩ أعاد لنا قصص العفو التي كنا نقرأها في سير التاريخ.

العفو عند المقدرة

ومن جانبه أشار الدكتور سلطان التمياط بأن العفو عند المقدرة من شيم الرجال الكرام، ومن شيم الأنبياء والرسل، ونال هذه الدرجة الرفيعة الشهم النبيل محمد مشحن المسعودي الشمري بعفوه عن قاتل ابنه لوجه الله دون أي دية ليضرب أروع مثال وفي شهر الفضل والإحسان.

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