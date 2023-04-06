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المطوع لـ التويجري: الرائد هبط للدرجة الثانية أثناء رئاستك

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
المطوع لـ التويجري: الرائد هبط للدرجة الثانية أثناء رئاستك
المواطن - فريق التحرير

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رد رئيس نادي الرائد، فهد المطوع على تصريحات الرئيس السابق عبدالعزيز التويجري، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لم يدفع 16 مليون ريال للنادي.

المطوع يرد على التويجري

وقال فهد المطوع: “عبدالعزيز التويجري مشجع للرائد وأنا أحترم كل الجماهير، وفن الإدارة الذي تحدث عنه كان سببًا في إيقافه 20 عامًا، وأقول له تذكر أن الفريق هبط للدرجة الثانية أثناء رئاستك، ذلك أعتبره تاريخًا أسود”.

فهد المطوع رئيس الرائد
فهد المطوع

وتابع المطوع: “التويجري لم يدفع 16 مليون ريال أثناء رئاسته للنادي، وأتحداه في ذلك الأمر، وأنا موجود بالرائد ولدي الأوراق المحاسبية كلها، وهذا كلام فارغ، وفي القريب العاجل سأكشف كل الأمور”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “لا يوجد لدينا أعضاء شرف، ولم يحصل على العضوية الذهبية سوى 3 أفراد، وإذا كنت تحب النادي ولديك نصيحة قدمها للإدارة، وليست في الإعلام”.

فهد المطوع
فهد المطوع

التويجري ينتقد إدارة الرائد

وكان عبدالعزيز التويجري قد انتقد إدارة الرائد الحالية، مطالبًا إياها بالرحيل، مؤكدًا أن إدارة المطوع جعلت النادي يُعاني في آخر 10 سنوات دون تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بأي بطولة.

كما أكد عبدالعزيز التويجري في تصريحات تلفزيونية، أنه قام بدفع 16 مليون ريال من ماله الخاص لنادي الرائد خلال فترة رئاسته في عام 2017 ولمدة 13 شهرًا.

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق
عبدالعزيز التويجري
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