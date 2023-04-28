المطيري لـ آل الشيخ: جدك جدد لنا العقيدة وأنت جددت لنا المنهج

قال د. سلطان بن راشد المطيري لوزير الشؤون الاسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ، لقد حققت ما حققه جدك الإمام محمد بن عبدالوهاب الذي جدد لنا العقيدة وأنت جددت لنا المنهج فحفظك الباري وبارك بجهودكم.

جاء ذلك خلال حفل زواج الشاب خالد العنزي الذي شرفه الوزير وبحضور جمع غفير من المشايخ والأعيان يوم أمس.

زفاف خالد العنزي

احتفى المهندس فايز بن يتيم العنزي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الليلة، بزواج نجله خالد، بحضور وتشريف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورجل الأعمال السعودي الشيخ مسعد بن سمار وجمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.

وقدم العنزي باسمه ونيابة عن أسرته الكريمة وكافة أبناء قبيلة عنزة شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حضوره وتشريفه غير المستغرب منه الذي اتصف بالتواضع، كما شكر العنزي كل من حضر من المشايخ والأعيان لمشاركته وأسرته هذه المناسبة، سائلًا الله التوفيق للجميع.