المعايدة تعزّز التآلف والتواصل بين الجيران في أحياء المدينة المنورة

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امتزجت مظاهر البهجة والفرح بحلول عيد الفطر المبارك بالتقاء الأصدقاء والجيران خلال لقاءات المعايدة التي تقام على مدار أيام العيد في 71 موقعاً في أحياء المدينة المنورة.
ورصدت “واس” مشاهد توافد الأهالي إلى مواقع المعايدة في أحياء المدينة المنورة, تجسّد الألفة والتواصل بين الحاضرين من مواطنين ومقيمين الذين تبادلوا التهاني على أصوات أهازيج الترحيب بمقدم العيد, والفنون الشعبية السعودية خلال لقاءات المعايدة التي تضمنت كذلك مسابقات وهدايا للأطفال بادرت بتنظيمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة “جمعيتي” بالشراكة مع أمانة المدينة المنورة بعد صلاة العيد, وتستمر حتى خامس أيام العيد.