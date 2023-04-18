المعتدي على طفل من الباعة المتجولين في قبضة الشرطة

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تمكنت شرطة محافظة القريات في منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن لاعتدائه على طفل من الباعة المتجولين بالضرب بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك.
شرطة #القريات تقبض على شخص لاعتدائه على طفل بالضرب#تم_القبض #المواطن #السعودية https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/MM8vw3W4Q0
— صحيفة المواطن (@almowatennet) April 18, 2023
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تبين من إجراءات الاستدلال عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية، وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.