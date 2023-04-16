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إيقاف 5 رحلات متجهة للسودان

المعتمرون السودانيون في ضيافة وزارة الحج بعد تعليق الرحلات

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
المعتمرون السودانيون في ضيافة وزارة الحج بعد تعليق الرحلات
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “الإخبارية”، بأنه كان من المفترض عودة المعتمرين السودانيين إلى بلادهم، لكن مع تطورات الأوضاع في الخرطوم هم الآن في ضيافة وزارة الحج والعمرة.

اجتماع فوري

وقال مراسل الإخبارية في تقرير له من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إن الأشقاء السودانيين بالمطار لم يشعروا بالأزمة والارتكاب، نظرًا لأن إدارة الأزمة بمطار الملك عبدالعزيز قامت باجتماع فوري مع الجهات الحكومية والخاصة، لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يصب في مصلحة هؤلاء الأشقاء الذين من المفترض أن يغادروا المملكة.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من السودانيين بالمطار، الأول من أتى للعمرة، والثاني الذي جاء للمملكة ترانزيت من دولة أخرى، والثالث الذي جاء عن طريق الترانزيت الداخلي، موضحًا أن المعتمرين السودانيين الذين من المفترض أن يغادروا اليوم هم في ضيافة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن مطار الملك عبدالعزيز قرر اليوم إيقاف 5 رحلات متجهة مباشرة إلى السودان، رحلتان عادتا من الجو، والـ3 الآخرين تم إيقافها في المطار.

إطلاق نار

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أمس السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض ولحقت بها أضرار.

وأضافت أنه تم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تمت إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظًا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.

اشتباكات في السودان

واندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، في تصريح له أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها.

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