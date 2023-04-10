Icon

ذا أتلانتيك: على الغرب تعلم الدرس في التعامل مع السعودية Icon 10 ملايين ريال تصل منصة إحسان يوميًا في رمضان Icon التعليم: حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات Icon أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام Icon الدفاع المدني: احذروا عبور مجاري السيول Icon استشاري أمراض معدية: ابتعدوا عن الزحام واستكملوا جرعات لقاح كورونا Icon المعتمرون يستقبلون العشر الأواخر من رمضان خاشعين متضرعين Icon مشروع محمد بن سلمان يحيي تراث مسجد أبو عنبة Icon طويق يعكس همة السعوديين العالية ويسلط الضوء على الإنجازات Icon الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أيام العتق من النار

المعتمرون يستقبلون العشر الأواخر من رمضان خاشعين متضرعين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
المعتمرون يستقبلون العشر الأواخر من رمضان خاشعين متضرعين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد المعمرون وزوار بيت الله الحرام لاستقبال العشر الأواخر من رمضان المبارك، التي تبدأ أولى هذه الليالي المباركة بعد أذان المغرب اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 خاشعين مطمئنين رافعين أكف الضراعة إلى الله أن يتقبل منهم ويردهم إلى ديارهم وقد غفر لهم.

كثرة الطاعات

وفي نفس السياق يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال هذه الأيام المباركة، من خلال توفير الوقت وبذل الجهد للعبادة والإكثار من الطاعات والابتهال بالدعاء إلى الله، وفق ما أوصانا الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالإكثار من الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويقول: “تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.

 

ويسعى كل مسلم لأن يغتنم هذه الأيام المباركة، بالطاعة والدعاء والرجاء أن يرزقه الله قيام ليلة القدر، ويجتهد في العشر الأواخر حتى يفوز بفضل هذه الليلة.

استعدادات مكثفة

من جانبها، كثفت الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها استعدادًا لبدء أيام العشر الأواخر من رمضان، غير خطط الطوارئ لمواجهة المطر، التي جنّدت الرئاسة، أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم وعلى مدار المدة المقبلة، وبذلك يجعل هناك مرونة وانسيابية لتمكين المعتمرين والمصلين من أداء شعائرهم في العشر الأواخر بسلام.

وفي السابق أصدرت الرئاسة، أكثر من 3500 تصريح لمصلٍ ومصلية، من أجل اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، في مواقع عدة من ضمنها السطح الغربي، وخصصت الوكالة، 15 مُصلى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة