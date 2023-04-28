المعتمرون يطوفون تحت زخات المطر

التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون طلال آل الشيخ يُعيد تصريح حامد البلوي للأذهان الرعايا القادمون من السودان يسجدون لله شكرًا بعد وصولهم جدة النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يسعون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز السعودية تجلي 2991 شخصًا من السودان ينتمون لـ 80 جنسية وظائف شاغرة في روشن العقارية وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة
لم تمنع أمطار مكة التي هطلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، المعتمرين من السعي والطواف الذين واصلوا مناسكهم تحت زخات المطر رافعين أكف الضراعة مبتهلين إلى الله أن يتقبل منهم.
فيديو | ساعون تحت زخات المطر..
هطول الأمطار في #المسجد_الحرام لم يمنع المعتمرين من مواصلة العبادة والطاعة#الإخبارية pic.twitter.com/JqvoBkSSHy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
وقد اجتهد المعتمرون في الدعاء وقت نزول المطر طمعًا في تحري أوقات استجابة الدعاء، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة في المسجد الحرام.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.