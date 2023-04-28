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المعتمرون يطوفون تحت زخات المطر

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
المعتمرون يطوفون تحت زخات المطر
المواطن - فريق التحرير

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لم تمنع أمطار مكة التي هطلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، المعتمرين من السعي والطواف الذين واصلوا مناسكهم تحت زخات المطر رافعين أكف الضراعة مبتهلين إلى الله أن يتقبل منهم.

 

وقد اجتهد المعتمرون في الدعاء وقت نزول المطر طمعًا في تحري أوقات استجابة الدعاء، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة في المسجد الحرام.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

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