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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض فتح القبول لحملة الثانوية (جميع التخصصات)، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

1- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
2- التدريب باللغة الإنجليزية.
3- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية.
4- رسوم التدريب تدفع من قبل الشركة الموظفة وصندوق تنمية الموارد البشرية أو سابك.

شروط القبول:

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).
3- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.

نبذة عن البرنامج:

– البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.
– يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.
– يقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعاً تدريبيا.
الخطة الدراسية (PDF):
اضغط هنا

التفاصيل:
اضغط هنا

طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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