المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض فتح القبول لحملة الثانوية (جميع التخصصات)، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
2- التدريب باللغة الإنجليزية.
3- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية.
4- رسوم التدريب تدفع من قبل الشركة الموظفة وصندوق تنمية الموارد البشرية أو سابك.
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).
3- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.
– البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.
– يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.
– يقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعاً تدريبيا.
الخطة الدراسية (PDF):
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التفاصيل:
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طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا