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متوائم مع التكاليف الشرعية

المغرب يؤذن اليوم في تمام الساعة 12 وفقًا للتوقيت الغروبي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
المغرب يؤذن اليوم في تمام الساعة 12 وفقًا للتوقيت الغروبي
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، عن أن المغرب يؤذن اليوم في تمام الساعة 12 على كل المناطق، وذلك وفقًا للتوقيت الغروبي المستخدم سابقًا.

وقال الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إنه قبل 50 عامًا كان الناس جميعًا يفطرون الساعة 12 بنفس التوقيت بما يسمى بـ”التوقيت الغروبي” أو “الساعة العربية”، وهي الساعة المتوائمة مع التكاليف الشرعية.

وأضاف أن اليوم الشرعي يبدأ من مغيب الشمس، فمساء الخميس نقول عنه ليلة الجمعة، وليلة رمضان نبدأ صلاة التراويح، وليلة العيد يتم إخراج زكاة الفطر ويبدأ التكبير.

التوقيت الغروبي والزوالي

ولفت إلى أنه مع تواصل العالم في وسائل التواصل التقليدية (الراديو والتليفزيون) انكمش هذا التوقيت ودخل التوقيت الزوالي الذي يتم استخدامه الآن.

وأشار إلى أن الساعة الغروبية (الساعة العربية) تضبط عقاربها مع غروب الشمس الحقيقية، والساعة الزوالية تضبط عقاربها مع زوال الشمس الخيالية.

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