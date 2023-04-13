المفتي: منصة “إحسان” تجسيد لمسيرة العمل الخيري في المملكة

نوه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بإطلاق الحملة الوطنية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة “إحسان” لدعم مشاريع الخير والعطاء .

الحملة الوطنية الثالثة لدعم “إحسان”

ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية واحتساب الأجر من الله تعالى، لاسيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى بها المسلم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مؤكدًا أن بذل الصدقات والقربات من أجلّ الأعمال الفاضلة في شهر رمضان المبارك شهر العطاء والبذل .

وبين سماحته أن المنصة سهلت على الجميع الوصول إلى المحتاجين ويسرت التبرع لهم بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمتوافقة مع مقتضيات الشريعة الغراء التي أكدت وجوب التحري لمن تدفع لهم أموال الصدقات والزكوات.

مسيرة العمل الخيري

وأشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة – حفظهما الله – في خدمة المجتمع وتلمس حاجات المواطن ومن ذلك دعم المنصات الوطنية التي تسهم في إعانة المحتاجين والفقراء والمعوزين، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم .