الملك تشارلز يختار طبقًا فرنسيًا شهيرًا لحفل التتويج

أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا عن اختيارهما طبق الكيش بالسبانخ والفول ونبتة الطرخون ليُقدم في حفلة التتويج المنتظرة في 6 مايو، بعدما كان الدجاج حاضراً خلال تتويج إليزابيث الثانية عام 1953.

Introducing… Coronation Quiche!

Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023