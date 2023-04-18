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حصاد اليوم
بديلاً عن الدجاج خلال تتويج إليزابيث الثانية

الملك تشارلز يختار طبقًا فرنسيًا شهيرًا لحفل التتويج

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الملك تشارلز يختار طبقًا فرنسيًا شهيرًا لحفل التتويج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا عن اختيارهما طبق الكيش بالسبانخ والفول ونبتة الطرخون ليُقدم في حفلة التتويج المنتظرة في 6 مايو، بعدما كان الدجاج حاضراً خلال تتويج إليزابيث الثانية عام 1953.

طبق فرنسي شهير

واختار تشارلز وكاميلا شخصياً طبق الكيش الشهير في فرنسا، لكن غير الشائع في المملكة المتحدة.

وجرى التطرق إلى هذا الطبق في حساب العائلة الملكية الرسمي عبر تويتر. وأمل تشارلز وزوجته في أن يشجّع اختيارهما البريطانيين على المشاركة في مأدبة الغداء الكبيرة للتتويج، وهو احتفال يُقام يومي السبت والأحد في السادس والسابع من مايو.

حفل التتويج

وأُرفقت الرسالة بمقطع فيديو يظهر طاهياً يُعد طبق الكيش المخصص لحلفة التتويج. وتضم الوصفة مكونات عدة بينها السبانخ والفول والطرخون والحليب والكريمة السائلة والبيض وجبنة التشيدر.

وأكدت العائلة الملكية في تويتر أنّ هذا الطبق “مناسب لكافة الأذواق، ويمكن تناوله ساخناً أو بارداً، مع سلطة الخضار وبطاطا مسلوقة”.

احتفالات موسيقية

وخلال حفلة تتويج إليزابيث الثانية عام 1953، جرى تقديم طبق من الدجاج بصلصة الكاري الكريمية، وبات من الأطباق التقليدية في المطبخ البريطاني.

وتُقام حفلة تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في 6 مايو في وستمنستر آبي، بحضور نحو ألفي ضيف. وخلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، ستُنظم احتفالات وحفلة موسيقية في قلعة وندسور غربي لندن.

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