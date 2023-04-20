الملك سلمان: رمضان هذا العام تيسر بفضل الله وشهد أعدادًا مليونية للمعتمرين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة للأمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الملك سلمان في كلمة ألقاها وزير الإعلام سلمان الدوسري: “نهنئكم بعيد الفطر المبارك وأعاده عليكم باليمن والبركات”، مضيفًا أن من توفيق الله أن خص المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

أعداد مليونية للمعتمرين

وأضاف الملك سلمان أن المملكة تبذل كل الجهد والمال والفكر ونواصل الليل بالنهار في خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم منذ قيام الدولة ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، لافتًا إلى أن رمضان هذا العام تيسر بفضل الله وشهد أعدادًا مليونية للمعتمرين، والتي تحققت بفضل الله ثم بالجهود المتواصلة التي قامت بها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن تسهيلًا لعباداتهم ونسكهم.

ولفت إلى أن من مظاهر العيد السعيد إظهار الفرح والتواصل والتسامح والاهتمام بذوي الحاجات أدام الله عليكم الفرح والسرور، ونرجو أن يمن الله علينا بدخول العيد وأن يعم الأمن في مناطقنا.