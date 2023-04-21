الملك سلمان مغردًا: ‏أعاد الله علينا العيد وبلادنا وأمتنا والعالم أجمع بخير

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: أهنِّئكم بعيد الفطر، بعد أن بلَّغَنا سبحانه وتعالى شهرَ رمضان المبارك، ومَنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبَّل منّا ومنكم صالحَ الأعمال، أعاد الله علينا هذا العيدَ وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. وكل عام وأنتم بخير.