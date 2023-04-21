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الملك سلمان مغردًا: ‏أعاد الله علينا العيد وبلادنا وأمتنا والعالم أجمع بخير

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
الملك سلمان مغردًا: ‏أعاد الله علينا العيد وبلادنا وأمتنا والعالم أجمع بخير
المواطن - فريق التحرير

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ‫أهنِّئكم بعيد الفطر، بعد أن بلَّغَنا سبحانه وتعالى شهرَ رمضان المبارك، ومَنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبَّل منّا ومنكم صالحَ الأعمال، ‏أعاد الله علينا هذا العيدَ وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. ‏وكل عام وأنتم بخير.

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