دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.