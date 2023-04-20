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الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
المواطن - واس

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حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

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