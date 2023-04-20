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قاما بتوجيه برقيات شكر جوابية معربين عن تمنياتهم الطبية

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر
المواطن - واس

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بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

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