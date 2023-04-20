الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: رمضان هذا العام تيسر بفضل الله وشهد أعدادًا مليونية للمعتمرين سفارة المملكة بفرنسا تغلق أبوابها لمدة 4 أيام الإمارات وقطر تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله رؤية هلال شهر شوال في تمير وحوطة سدير
بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.