دعاء المطر يتصاعد من الأفواه تزامنًا مع أجواء الرياض الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة مبارك جابر الصباح قصة إنسانية لمدير مستشفى في القصيم يمر على المرضى يوميًّا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا جديدًا كواليس تصرف جارسيا المثير مع نجمي النصر مما أدى إلى إقالته يابانيون يبحثون عن ملاجئ بعد مرور صاروخ كوري من فوقهم موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن أمطار الربيع تغمر الرياض بالخير مسيرة وأرقام مدرب النصر المؤقت قبل مواجهة الهلال الإبل تقطع سيل غرب القصيم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.