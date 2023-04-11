الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تركمانستان

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، في وفاة جدته ـ رحمها الله ـ.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة جدتكم ــ رحمها الله ــ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف ، رئيس تركمانستان في وفاة جدته ـ رحمها الله ـ.
وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة جدتكم ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.