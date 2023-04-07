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لصالح مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري

الملك سلمان وولي العهد يقودان أعمال الخير والإحسان لمصلحة الإنسان

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يقودان أعمال الخير والإحسان لمصلحة الإنسان
المواطن - فريق التحرير

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تحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

موافقة الملك سلمان

وتأتي صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، امتدادًا لرعايته الكريمة – أيده الله – لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

حوكمة وجاهزية

وقد أثمرت الثقة التي حظيت بها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) من القيادة الرشيدة ودعم وإشراف 12 جهة حكومية؛ بوصول إجمالي التبرعات أكثر من 3 مليارات ريال استفاد منها أكثر 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة في وقت قياسي.

وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

يذكر أنه سيكون موعد إطلاق الحملة الثالثة مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م.

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