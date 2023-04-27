الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب إفريقيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.