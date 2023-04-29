الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار .
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والرقي.