Icon

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon الطائي يُعطل الهلال بتعادل إيجابي Icon حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon الملك سلمان يوافق على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم Icon القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب Icon تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال Icon أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الملك سلمان
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
محمد بن سلمان

الملك سلمان يتبرع بـ 40 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
الملك سلمان يتبرع بـ 40 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 40 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري.

وانطلقت مساء اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث، لتبدأ مسيرة الإحسان في شهر الخير رمضان.

وتأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثالث على التوالي، امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يعزز قيم الخير والعطاء في شهر الإحسان والعطاء، حيث استُهلّت الحملة الأولى والثانية في رمضان المنصرم بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة إحسان للعمل الخيري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة