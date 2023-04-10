الملك سلمان يتبرع بـ 40 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري

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تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 40 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري.
وانطلقت مساء اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث، لتبدأ مسيرة الإحسان في شهر الخير رمضان.
وتأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثالث على التوالي، امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يعزز قيم الخير والعطاء في شهر الإحسان والعطاء، حيث استُهلّت الحملة الأولى والثانية في رمضان المنصرم بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة إحسان للعمل الخيري.