الملك سلمان يوافق على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م، ويأتي ذلك امتداداً لرعايته الكريمة – أيده الله – لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -؛ على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، وما يوليانه من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف جوانبه انطلاقاً من حرصهما واهتمامهما ـ رعاهما الله – على تمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تجده منصة إحسان للعمل الخيري من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في إطار دعم سموه لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة.

وقال معاليه: لقد حظيت المنصة بالمزيد من الخدمات والبرامج والمزايا التي توالى إصدارها على امتداد العام؛ بما أسهم في تمكين إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة بشكل سريع وسهل وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

ويأتي إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث امتداداً للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملة في عاميها الأول والثاني خلال شهر رمضان المبارك وتمكيناً للمحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمختلف الفرص والمجالات الخيرية التي تقدمها منصة إحسان؛ حيث بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ صدور الموافقة على إنشائها ما يزيد عن 3 مليارات و300 مليون ريال من إجمالي التبرعات التي يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية.

يُشار إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، كما تحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا؛ بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.

ورغبةً من المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في تسهيل التفاعل مع الحملة؛ خصصت مركز خدمة يتلقى التبرعات على مدار أيام الحملة عن طريق الرقم (8001247000).