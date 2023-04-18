المملكة القابضة تدعو للتصويت على توزيع 28 هللة للسهم

دعت شركة المملكة القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) يوم 14 مايو المقبل.

القيمة الاسمية للسهم

وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماع التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال 2023 بنسبة 0.7 في المائة، (2.8 في المائة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بـ 7 هللات ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال لكل ربع سنة، (التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037 مليون ريال).